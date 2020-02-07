ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 717

أعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، داخل البلاد، اليوم السبت، إلى 717، وأكثر من 33 ألف مصاب.

موسكو - سبوتنيك. وقال التلفزيون الصيني نقلا عن هيئات الصحة في البلاد: "ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا إلى 717، كما أرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 33 ألف".

وأعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 699 شخصاً، كما وصل عدد المصابين إلى 24.9 شخصاً.

وقالت وزارة الصحة في المقاطعة في بيان: "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 699 شخصاً، ووصل عدد المصابين إلى 24.9 ألف شخص".

وأشار البيان إلى أن 1.1 ألف شخص غادرو المستشفيات بعد تعافيهم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس "كورونا" الجديد لمكافحة الوباء.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن في وقت سابق، أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات البلاد للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.