بعد شهادته ضده… ترامب يقيل سفير بلاده لدى الاتحاد الأوروبي من منصبه

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سفير بلاده لدى الاتحاد الأوروبي، غوردين سوندلاند، من منصبه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فجر اليوم، السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أطلق "الرصاص" على غوردين ساندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات من إقالة المسؤول في مجلس الأمن القومي، ألكسندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته في محاكمة عزل ترامب، حيث أقاله من منصبه.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن ترامب لم يضع الوقت في إزاحة من شهدوا ضده في قضية عزله، حتى أقال غوردين ساندلاند وألكسندر فيندمان، وذلك قبل مرور 48 ساعة على تبرئته في الكونغرس الأمريكي.

سبق أن أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرارا بشأن ما يجب فعله مع ألكسندر فيندمان، المساعد الذي أدلى بشهادته في محاكمة عزله.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 47 صوتا.

وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة قامت على سلسلة من الأكاذيب".

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس قائلة إن "الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون، وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".