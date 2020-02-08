أمريكا تبيع مقاتلات "عارية" إلى بولندا

واشترت بولندا بموجب الصفقة التي تم توقيعها في 31 يناير/كانون الثاني، 32 طائرة من طراز "إف-35" بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليار دولار أو 87 مليونا للطائرة الواحدة، من الولايات المتحدة الأمريكية. ويشمل هذا المبلغ نفقات نقل الطائرات إلى أوروبا وتدريب الطيارين والفنيين ووضع محاكيات الطيران للتدريب في بولندا. وسيبدأ تدريب الطيارين البولنديين على قيادة مقاتلة "إف-35" في عام 2024. وبعد عامين يبدأ توريد الطائرات. ويجب إتمام الصفقة قبل عام 2030.

ولأن بولندا تحصل على الطائرات الخالية من الأسلحة فإنها تضطر إلى شراء الصواريخ والقنابل والقذائف أيضا من الولايات المتحدة. وفوق ذلك يجب أن تغطي بولندا نفقات تجهيز المنشآت الأرضية لتشغيل الطائرات وفقا لصحيفة "ريتشبوسبوليتا".

وتنتظر بولندا استلام 6 مقاتلات في عام 2026. ولا يمكن أن تباشر هذه الطائرات مهمتها القتالية بشكل كامل إلا عندما يصل عددها إلى 8 مقاتلات على الأقل.