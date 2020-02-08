وزير الدفاع الأمريكي يفسر أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة

وأتت تصريحات اسبر ردا على ما أعلنته موسكو. وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، قد قال إن تزويد الغواصات الأمريكية بذخيرة نووية جديدة يثير قلق موسكو، موضحا أن بلاده ليست قلقة على أمنها، فروسيا مؤمنة ضد مخاطر من هذا النوع، ولكنها قلقة من احتمال استخدام الطرف الأمريكي لسلاح من هذا النوع في نزاع افتراضي.

وبحسب وزير الدفاع الأمريكي فإن الهدف من نشر ذخائر نووية محدودة القوة في الغواصات تمكين الولايات المتحدة من منع نشوب النزاعات من خلال ردع البلدان الأخرى. وقال اسبر في مؤتمر صحفي إنهم يريدون أن يملكوا ما يتيح لهم "ردع النزاع مع أي بلد". هذا من جهة. ومن جهة أخرى "نريد أن نكون قادرين على تحقيق الانتصار عند الضرورة".