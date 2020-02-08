أمريكا تفصح عن عدد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا

قالت السلطات الصحية في خمس ولايات أمريكية إنه لم يتم وضع سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من ركاب الطائرات التجارية رهن الحجر الصحي في الولايات المتحدة بموجب القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السفر بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا.

قالت الإدارات الصحية في أربع من الولايات الأمريكية العشر التي تقوم مطاراتها بفحص الركاب لاكتشاف فيروس كورونا إنها لم تحول أي أشخاص إلى الحجر الصحي منذ سريان قواعد السفر الجديدة في الثاني من فبراير/ شباط بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في 20 يناير /كانون الثاني.

ولم تعلن سوى ولاية نيويورك عن وضع أربعة أشخاص رهن الحجر الصحي بسبب سفرياتهم السابقة.

ويعد هذا الحجر الصحي الإجباري من بين أول عمليات حجر صحي بالولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما ويسري على الأمريكيين الذين سافروا إلي إقليم هوبي الصيني ،بؤرة وباء كورونا، خلال الاسبوعين الماضيين.

ويحظر على الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يوما ،وهي فترة الحضانة الخارجية للفيروس، دخول الولايات المتحدة.

وأثرت هذه القيود بشكل سلبي على السفر مع تراجع عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الصينية من بر الصين الرئيسي إلى الولايات المتحدة بواقع النصف خلال الأيام السبعة الأخيرة وذلك طبقا لمؤسسة فاري فلايت لاستشارات الطيران المدني، بحسب مانقلت "رويترز".

وأوقفت شركات دلتا ويوناتيد وأمريكان أيرلاينز الأمريكية كل رحلاتها بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد الولايات المتحدة واحدة ضمن ما لا يقل عن 17 دولة فرضت قيودا على دخول الأشخاص القادمين من الصين.