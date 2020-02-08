أول أمريكي يقتل بسبب "كورونا"

أعلن‭ ‬متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت وفاة أمريكي عمره 60 عاما كان تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة ووهان الصينية في السادس من فبراير شباط ليصبح أول أمريكي يموت نتيجة هذا الفيروس على ما يبدو.

قال صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت 8 فبراير/شباط نقلا عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين، إن مواطنا أمريكيا يبلغ من العمر 60 عاما قد توفي في مدينة ووهان الصينية بعد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح على مايبدو أول أمريكي يموت نتيجة لهذا الفيروس.

قال المتحدث " نقدم تعازينا الصادقة للأسرة في فقيدها، انطلاقا من احترام خصوصية الأسرة لا يوجد لدينا تعليق آخر".

US citizen has died from coronavirus in Wuhan, China, according to US Embassy in Beijing; it is believed to be first American death in outbreak https://t.co/eKFAR6gVg8 — Factal News (@factal) February 8, 2020

هذا وكانت الإدارات الصحية في أربع من الولايات الأمريكية العشر التي تقوم مطاراتها بفحص الركاب لاكتشاف فيروس كورونا، قد أعلنت إنها لم تحول أي أشخاص إلى الحجر الصحي منذ سريان قواعد السفر الجديدة في الثاني من فبراير/ شباط بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في 20 يناير /كانون الثاني.

ولم تعلن سوى ولاية نيويورك عن وضع أربعة أشخاص رهن الحجر الصحي بسبب سفرياتهم السابقة.