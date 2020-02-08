صحيفة: ظهور فيروس كورونا في كوريا الشمالية

باتت كوريا الشمالية الدولة رقم 29 التي يظهر فيها فيروس كورونا، عقب تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا.

ولم تذكر أي تفاصيل عن كيفية دخول السيدة للبلاد، خاصة أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.

ولم يتم تأكيد حالة الإصابة في كوريا الشمالية من جانب مسؤولين، حيث لم يتم نشر تفاصيل عن الحالة سوى في صحيفة كوريا الجنوبية "جونج أنج إيلبو".

وتحشد بيونغ يانغ 30 ألف موظف صحي يوميا في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا

ويقول خبراء إن ظهور الفيروس في البلاد سيكون "كارثة" بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس" كورونا" المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" .