مقتل جندي تركي وإصابة 4 في شمال شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع نشر اليوم السبت، فإن "5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام".

وأضاف البيان بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" "استشهاد أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لانقاذه".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب "الإرهابيين" من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.