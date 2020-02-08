العجوز الذي قهر فيروس كورونا يبعث رسالة.. صورة

استحوذ رجل مسن يبلغ من العمر 91 عاما على الاهتمام من بين ما يزيد عن 1540 حالة تعافت من الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وعقب عشرة أيام من العلاج في مستشفى "الشعب" بييتشانغ، بمقاطعة خوبي وسط الصين، خرج وانغ بعد الشفاء من المرض الذي يسببه الفيروس الجديد.

وقال المسن الذي شارك في حرب تحرير مدينة ييتشانغ في الصين عام 1949، مقارنا تجربة المرض بخوضه الحرب: "هذا المرض ليس مخيفا".

وقال نائب رئيس المستشفى دو ديبنغ: "لقد ابتكرنا علاجا خاصا لوانغ بسبب مشاكل القلب المستمرة لديه"، بحسب صحيفة "الصين اليوم".

وتم تشخيص إصابة وانغ بفيروس كورونا يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب ستة أيام من ظهور الأعراض لديه.

Good news! A 91-year-old man has recovered from novel #coronavirus and was discharged from hospital in #Hubei. pic.twitter.com/UIS3gPtret — China Daily (@ChinaDaily) February 7, 2020

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" .