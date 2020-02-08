فرنسا تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 11 شخصًا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد المصابين في بلادها إلى 11 شخصًا.