ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 35 ألف شخص

أكدت بيانات الرصد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الصيني الجديد ليصل إجمالي المصابين إلى أكثر من 34 ألف شخص.

ووفقا للبيانات تم تسجيل 34939 حالة إصابة بفيروس كوونا المستجد حتى الآن من بينهم 25 ألف حالة في مقاطعة هوبي الصينية، وحوالي 300 شخص خارج الصين.

كما تم تسجيل 725 حالة وفاة جديدة من الفيروس، بمن فيهم مواطن أمريكي. وفي المقابل تم علاج أكثر من 2.2 ألف شخص.

وكشفت الصين يوم أمس كيف مات طبيب العيون لي وين ليانغ، الذي كان أول من حذر من احتمالية تفشي فيروس "كورونا" الجديد مشيرة إلى أن طبيب العيون الصيني توفي نتيجة "إصابة عمل".

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.