خامنئي: طهران ليست تهديدا لأي دولة

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، إن بلاده لا تمثل تهديدا لأي دولة، مضيفا أنها عازمة على ضمان أمنها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله، أمام مجموعة من قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية، "لا تمثل إيران تهديدا لأي دولة أخرى.. هدفنا الوحيد هو التأكد من أن أمننا مصون".

واستقبل خامنئي، اليوم السبت، قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني بمناسبة الذكرى انضمام الضباط الجيش للإمام الخميني في 8 فبراير/ شباط 1979.

كما أكد المرشد الأعلى الإيراني أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران "عمل إجرامي".

وأضاف "هذه العقوبات عمل إجرامي... لكن بمقدورنا تحويله إلى فرصة عن طريق إبعاد اقتصاد إيران عن الاعتماد على صادرات النفط".