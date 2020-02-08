الشرطة السويدية تبحث عن سيارة مدرعة سرقت من الجيش

وذكر تلفزيون SVT نقلا عن الشرطة أنه تمت سرقة عربتين مدرعتين من طراز RG-32 من معسكر القوات المسلحة السويدية في مدينة انتشيبينغ في جنوب شرق السويد.

وتم العثور على إحدى المدرعتين المسروقتين في مدينة فيستيروس المجاورة بينما يستمر البحث عن الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، يوناس أرونين، إنها وسيلة نقل قيمة جدا وإن وزارة الدفاع تريد استردادها. وأضاف أن السيارة المسروقة لا تحوي أسلحة ومعدات سرية.

ويبلغ ثمن سيارة RG-32 حوالي مليوني كرون سويدي أو 200 ألف يورو. وتصنعها جمهورية جنوب أفريقيا، وتستطيع دروعها مقاومة رصاصات من عيار يصل إلى 7.62 ملم.