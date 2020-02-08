إيران تؤيد خطة بأغلبية الأصوات لخفض إنتاج أوبك

قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، اليوم السبت، إن بلاده تؤيد تخفيضات أكبر لإنتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذا وافقت أغلبية من الأعضاء على ذلك.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن الوزير قوله إنه كانت هناك محادثات بشأن عقد اجتماع مبكر لوزراء أوبك قبل الاجتماع المقرر عقده في مارس/ آذار.

وعن موقف إيران من خطة خفض إنتاج أوبك، قال "قد يخفضون الانتاج بقدر ما يريدون".

وأضاف "كمية التخفيضات من جانب كل منتج لا يمكن رؤيتها حسابيا فقط، بدلا من ذلك، لكل دولة أسبابها الخاصة لتخفيض ناتجها المعقد".

كما أعرب عن دعم إيران لأي تخفيض في الإنتاج وافقت عليه غالبية الدول الأعضاء في أوبك.

ويبحث منتجو أوبك حاليا ما إذا كانوا سيلتقون في موعد مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس/ آذار.