سر زيادة حالات الانتحار في سلاح الجو الأمريكي بشكل غير مسبوق

كشفت "أسوشيتد برس" عن ارتفاع عدد حالات الانتحار في سلاح الجو الأمريكي في العام الماضي إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود على الأقل، في الوقت الذي شهدت فيه الأجهزة العسكرية الأخرى استقرار أعدادها أو تراجعها، وفقًا للمسؤولين وبيانات أولية غير منشورة.

وقالت الوكالة الأمريكية إن أسباب زيادة عدد حالات الانتحار في القوات الجوية غير مفهومة تمامًا، حيث تأتي بعد سنوات من الجهود التي بذلتها جميع الخدمات العسكرية لمواجهة مشكلة تبدو وكأنها تتحدى الحل وتزداد الموازنات في الانتحار بين السكان المدنيين في الولايات المتحدة.

ووفقا للأرقام الأولية، كان لسلاح الجو 84 حالة انتحار بين أعضاء الخدمة الفعلية العام الماضي، بزيادة عن 60 في العام السابق. وجاءت القفزة بعد خمس سنوات من الاستقرار النسبي، مع تذبذب المجاميع السنوية للخدمة ما بين 60 و 64. ولم يتم نشر الأرقام الرسمية حتى وقت لاحق من هذا العام ويمكن أن تختلف قليلاً عن البيانات الأولية.

وقال مسؤولو القوات الجوية، الذين أكدوا العدد الإجمالي لعام 2019، إنهم لم يعرفوا أي رقم في السنوات الأخيرة.

The House has passed some vital legislation this week to ensure that we’re promoting access to education and preventing deadly drug overdoses. Here’s a quick recap on one of the bills we passed to help prevent suicides -- pic.twitter.com/Y66DI1UXaF — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 31, 2020

وتشير البيانات والدراسات التي سبق نشرها في البنتاغون والقوات الجوية إلى أن 64 حالة انتحار في عام 2015 كانت الأعلى في سلاح الجو في هذا القرن.

وقالت دراسة أجريت عام 2009 للقوات الجوية إن معدل الانتحار بين عامي 1990 و2004 بلغ 42 حالة في السنة ولم يتجاوز 62 حالة.

وقال اللفتنانت جنرال برايان كيلي نائب رئيس أركان القوات الجوية للقوى العاملة والموظفين والخدمات في بيان "الانتحار مشكلة وطنية صعبة دون حلول يمكن تحديدها بسهولة". وقال إن سلاح الجو يركز على حلول فورية وطويلة المدى وطويلة الأجل لمشكلة تواجه الجيش.

There are 22,000 suicides by guns every year. @kharyp's mother, Joyce, was one of them.



Guns shouldn't be so easy to access for people going through a crisis. We need to protect our most vulnerable. pic.twitter.com/BH4XqJsf3e — Team Bloomberg (@Mike2020) February 3, 2020

وغالبًا ما يُعتقد أن عوامل خطر الانتحار تشمل الضغط المرتبط بالنشر في مناطق القتال في العراق وأفغانستان. لكن دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2013 خلصت، بناءً على تقييم للأفراد العسكريين الحاليين والسابقين على مدى فترة سبع سنوات، إلى أن الخبرة القتالية والعوامل الأخرى المرتبطة بالنشر لم تكن مرتبطة بزيادة خطر الانتحار. وبدلاً من ذلك، أشارت نتائج الدراسة إلى العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك كون الفرد من الذكور، والانخراط في شرب الخمر أو الشراهة، والاضطراب ثنائي القطب.

وعلى الرغم من أن القوة الجوية هي الوحيدة التي شهدت زيادة كبيرة في العام الماضي، إلا أن جميع الخدمات واجهت المزيد من حالات الانتحار منذ حوالي 2005-2006، والتي تزامنت مع دورة من عمليات النشر المجهدة بشكل استثنائي في العراق للجيش ومشاة البحرية. ويشجع البنتاغون أعضاء الخدمة والمحاربين القدامى الذين يحتاجون إلى المساعدة في الاتصال بخط الأزمة العسكرية.

وشهدت البحرية في العام الماضي ارتفاع حالات الانتحار في الخدمة الفعلية بأربعة، إلى 72، وتراجع إجمالي مشاة البحرية بمقدار 10، إلى 47. وتشمل جميع أرقام 2019 حالات الانتحار المؤكدة والمشبوهة وتخضع للمراجعة بناءً على مزيد من المراجعة الطبية.

TALK 👏🏼 ABOUT 👏🏼 IT 👏🏼



“We have record high corporate profits... but what else are at record highs? Mental illness, stress, debt, substance abuse, overdoses, suicides... The way forward is a new, human-centered form of capitalism.” -@AndrewYang #DemDebate pic.twitter.com/Z1cMnQ6Yta — ❤️ Dr. Allison Berkowitz ❤️ (@SocialWorkItOut) February 8, 2020

ورفض الجيش الكشف عن مجموعه الأولي لعام 2019، لكن وكالة أسوشيتيد برس قررت أنه لم يتغير كثيرًا عن رقم العام السابق 139. وعادة ما يكون رقم الجيش هو الأعلى في الجيش لأنه يمثل الخدمة الأكبر إلى حد بعيد، مع وجود حوالي 480،000 جندي في الخدمة هذا العام، مقارنة مع حوالي 332،000 في سلاح الجو.

كان سلاح الجو في منتصف التسعينيات من القرن الماضي رائدًا في برنامج للوقاية من الانتحار تم اعتباره فعالًا، وفي أوقات مختلفة منذ أن أصبحت الولايات المتحدة متورطة في القتال في العراق وأفغانستان، شهدت الخدمات الأخرى زيادات مقلقة في أعداد الانتحار. فيلق مشاة البحرية، على سبيل المثال، شهد أعداده قفزة من 37 إلى 57 بين عامي 2016 و2018.

وقال الميجور كريغ و. توماس، المتحدث باسم مشاة البحرية، إن مشاة البحرية يريدون مزيدًا من التقدم بعد تسجيل عدد أقل من 10 حالات انتحار في الخدمة الفعلية العام الماضي. وقال إنه يتم تشجيع قادة الوحدات على التحدث بصراحة مع قوات المارينز حول التوتر والعافية العقلية والانتحار.

وقال توماس "عندما يعترف القادة وبرامج وموارد الصحة العقلية بأن "الجميع يكافحون من أجل الحياة والصدمات والخزي والشعور بالذنب والشك"، فإن ذلك يساعد على جعل طلب المساعدة أكثر قبولا.

وفي العام الماضي، أعلن سلاح الجو عن مخاوفه حيث رأى عدد الانتحار في ارتفاع. وفي الصيف الماضي، أمر الجنرال ديفيد غولدفين، رئيس أركان القوات الجوية، بوقف تكتيكي للتكيف مع القوة لتشجيع النقاش المفتوح داخل الخدمة حول منع الانتحار.

والجيش الذي يكون عدد منتسبيه أصغر سنا وأكثر ملائمة بشكل عام من أمريكا ككل، يسارع إلى ملاحظة أن الانتحار يمثل مشكلة في المجتمع بأسره. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من عام 1999 حتى عام 2017، زادت معدلات الانتحار في البلاد لكل من الرجال والنساء، مع حدوث زيادة أكبر في النسبة المئوية بعد عام 2006.