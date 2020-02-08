إجراءات عنيفة.. صحيفة تنشر فيديو تزعم أنه لسحل السلطات لصينيين مشتبه بإصابتهم بكورونا

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تقوم السلطات بجمع المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس في حجر صحي إجباري.

وأحيانا ما تتعامل السلطات بعنف مع المشتبه في إصابتهم بالفيروس، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لنا التأكد من صحتها.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الأشخاص يرتدون ألبسة واقية ويجبرون عددا من السكان قيل إنهم في مدينة ووهان، على الخروج من منازلهم ونقلهم إلى الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، حتى أنهم قاموا بسحل المواطنين.

A video of #Wuhan residents suspected with #coronavirus being admitted to the new hospital forcibly. pic.twitter.com/WFScK36DLU — Dil Na’od (@DilNaodA) February 8, 2020

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" .