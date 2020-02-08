إيران تبدي استعدادها للمساعدة في حل التوترات بين تركيا وسوريا

أعربت طهران عن استعدادها لحل التوترات الجارية بين أنقرة ودمشق بعد الصدامات الأخيرة بين القوات التركية والسورية، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مؤكدة على الحاجة لتنفيذ اتفاقية سوتشي بشأن المحافظة.

وبحسب بيان الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، والذي تناول استقبال نائب وزير الخارجية، علي أصغر حجي، للمندوب الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، فقد "استعرض نائب وزير الخارجية الإيراني للشأن السوري آخر التطورات في سوريا، وأكد على الحاجة لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى تنفيذ اتفاقية سوتشي".

وأضاف أن "إيران تؤكد على احترام أرواح المدنيين، ومنع استخدام كدروع بشرية، وأن طهران مستعدة للمساعدة في حل التوترات بين أنقرة ودمشق".