الرئيس التركماني يعين ابنه وزيرا للصناعة والتعمير

عين الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف، اليوم السبت، ابنه وزيرا للصناعة والتعمير في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء الرسمية في تركمانستان أن الرئيس بيردي محمدوف عيّن ابنه سردار محمدوف وزيرا للصناعة والتعمير، وسط تكهنات بتحضيره لخلافة والده على سدة الحكم في البلاد.

وأضافت الوكالة أن تعيين سردار بيردي محمدوف، البالغ من العمر 38 عاما في المنصب الجديد، جاء بعد أقل من عام على تعيينه حاكما لأحد الأقاليم.

ويُرجح أن يشرف سردار بحكم منصبه الجديد، وكما فعل بعد تقلده المنصب السابق، على مشروع طموح لبناء عاصمة جديدة من الصفر لإقليم أهال في وسط البلاد، وهو المشروع الذي اعتاد رئاسته.

ووقع الرئيس بيردي محمدوف هذا الأسبوع قرارا بتخصيص 1.47 مليار دولار لاستيراد مواد بناء ومعدات وغير ذلك للمدينة الجديدة وسط أزمات واسعة النطاق في العملات الأجنبية.