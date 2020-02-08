زيلينسكي يلتقي مع البابا فرانسيس ويطلب منه المساعدة

التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع البابا فرانسيس وطلب منه المساعدة في إطلاق سراح الأوكرانيين الذين تم أسرهم في جمهورية الدونباس الشعبية.

وقال زيلينسكي في صفحته عبر تويتر: "البابا يبذل قصارى جهده لتحقيق السلام والوئام في جميع أنحاء العالم. بعد شهرين من اجتماع قمة النورماندي في باريس طلبت المساعدة في الإفراج عن الأوكرانيين الذين تم أسرهم في دونباس".

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كانون الأول/ ديسمير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس على هامش "قمة النورماندي".

وتناول لقاء بوتين وزيلينسكي مناقشة المشاكل بين روسيا وأوكرانيا التي ظهرت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أدى إلى خروج إقليم القرم من التبعية الإدارية لجمهورية أوكرانيا وعودته إلى أحضان الوطن الروسي، وبدء الصراع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا بين نظام الحكم الأوكراني الجديد ومناوئي الانقلاب في منطقة دونباس.