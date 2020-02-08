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14:46 GMT08 فبراير/ شباط 2020
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    ارتفاع أسعار الأقنعة الطبية الواقية في الصيدليات بمنطقة مورمانسك الروسية بنسبة 300%

    © Sputnik . Виталий Тимкив
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    فيروس كورونا (140)
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    أعلنت أولغا فاتكولينا، رئيسة الهيئة الإقليمية للإدارة الفيدرالية الروسية في مجال الإشراف على الرعاية الصحية "روسزدراف نادزور"، اليوم السبت، أن الزيادة في أسعار الأقنعة الطبية الواقية في صيدليات إقليم مورمانسك، بلغت 300%، وهو ما يرتبط بزيادة أسعار الشراء.

    مورمانسك - سبوتنيك. وقالت فاتكولينا: "في منطقة مورمانسك، يجري مراقبة الأسعار وتوافر الأقنعة الطبية الواقية من قبل "روسزدراف نادزور"، تتوافر حاليا الأقنعة معروضة للبيع في سلسلة صيدليات مورمانسك، إذ بلغت الزيادة في الأسعار بالنسبة لهم حوالي 300%".

    ايرباص 312 تابعة لشركة خطوط أورال
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
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    وأوضحت ممثلة السلطة الإقليمية، أن الزيادة في أسعار التجزئة يرجع إلى الزيادة في أسعار الشراء، إذ ارتفعت أسعار الأقنعة الطبية على مستوى كبار الموردين، وقالت: "لا يوجد أي أحد منهم ممثل على أراضي منطقة مورمانسك، وبالتالي فهم خارج نطاق صلاحيات السلطات الرقابية الإقليمية".

    وفي وقت سابق، أعلن جناح الشباب في الجبهة الشعبية لعموم روسيا، أنه أثناء الرصد، يتم تسجيل زيادة في أسعار الأقنعة الطبية والعقاقير المضادة للفيروسات في المناطق الروسية.

    وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

    وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، أن روسيا سترسل مليوني قناع طبي إلى الصين، حيث ينتشر وباء الفيروس التاجي الجديد (كورونا المستجد).

    وقال مانتوروف: "لقد أعددنا مليوني قناع للشحن إلى الصين كجزء من المساعدات الإنسانية".

    وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يغطي المصنعون المحليون بالكامل الحاجة إلى أقنعة طبية داخل روسيا. وهم، ينتجون 900 ألف قطعة في اليوم.

    وأضاف: "يمكننا رفع هذا الرقم إلى مليون. أعتقد أن هذا سيوفر جميع احتياجات اليوم لكل من الصيدليات والمستشفيات".

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    فيروس كورونا (140)

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    الأقنعة, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, فيروس كورونا
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