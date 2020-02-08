أمريكا تنتظر موافقة الصين لإرسال خبراء ضمن فريق لمنظمة الصحة

أعلن متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين، اليوم السبت، أن خبراء أمريكيين في الأمراض المعدية، بينهم مسؤولون حكوميون، ينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا بعد إدراجهم على قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث أن "بكين وافقت على السماح للمنظمة بتشكيل فريق من الخبراء للسفر إلى الصين لجمع معلومات عن الفيروس وإيجاد حلول للتفشي"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع في بيان عبر البريد الإلكتروني "تقدر الولايات المتحدة جهود الصين وتعاونها المستمر مع مسؤولي الصحة العامة في أنحاء العالم".

وأضاف "يتمتع هؤلاء الخبراء الأمريكيون بخبرة واسعة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية على مجموعة من حالات تفشي الأمراض المعدية والأوبئة بما في ذلك الإيبولا وإنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد(سارس)".

وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية في جنيف إن الوكالة تنتظر ردا من الصين بخصوص الفريق المقترح، فيما قال متحدث باسم المنظمة اليوم السبت إنه لا يملك معلومات جديدة عن البعثة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها على علم بأن لجنة الصحة الوطنية على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية بخصوص ترتيبات زيارة الفريق للصين.