فرنسا تقرر إغلاق مدرستين بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

قال مسؤول محلي بقطاع الصحة إن السلطات قررت إغلاق مدرستين قرب منتجع فرنسي للتزلج هذا الأسبوع بعد اكتشاف إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم.

ويجري حاليا فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الخمسة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول الصحة بالمنطقة، جان إيف جرال، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، قوله إن "المجموعة ضمت طفلا يبلغ من العمر تسعة أعوام أمضى بعض الوقت في مدرسة بقرية كونتامين التي كان يقيم فيها وفي مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا في اللغة الفرنسية".

وأوضح أن المجموعة كان بها ثلاثة أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس. ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام قد أصيب بالفيروس.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزين، في وقت سابق، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 11 شخصًا.

وقالت بوزين، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد مجموع المصابين في فرنسا لـ 11 شخصًا"، لافتة إلى أن وضع الحالات الجديدة مستقر.

وذكرت الوزيرة الفرنسية، أن المصابين بالفيروس المتفشي حديثًا، متواجدون في الحجر الصحي بمستشفى في جنوب شرق البلاد.

يذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت تسجيل أول ثلاث حالات مصابة بالفيروس في 25 من الشهر الماضي، ليرتفع العدد بعدها بأيام إلى ستة مصابين.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس"كورونا" المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".