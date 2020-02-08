وزارة الدفاع التايلاندية تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل في إطلاق جندي النار عشوائيا

قال كونجشيب تانتراوانيت المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية إن جنديا تايلانديا قتل 20 شخصا على الأقل في هجوم بالرصاص اليوم السبت في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق تايلاند.

ولم يذكر كونغشيب رقما لعدد الجرحى. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان المسلح قد أخذ رهائن داخل مركز التسوق ، حيث ما زال يعتقد أنه طليق، حسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أيضا إن الشرطة والجنود اقتحموا مركز التسوق التايلاندي حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

وتابع المتحدث: "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل".

Emergency workers race to give aid to those wounded in the #KoratShooting on Saturday.



The gunman, a soldier, shot dead his commander and 2 others inside a military camp before beginning his killing spree at a city mall, according to the Bangkok Post pic.twitter.com/weMt4kD8iK — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 8, 2020

وأضاف أن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى الركاب 21 في ناخون راتشاسيما.

وكان مسؤول في مركز خدمات الطوارئ في تايلاند قد أعلن أن عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم السبت، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلا.

ووفقا لصحيفة "بانكوك تايمز"، قال المسؤول إن هناك "17 حالة وفاة و14 جريحا".

#Thailand: 'Hanuman' police commandos arrive at a mall in #Korat city from Bangkok to control an active shooting situation. At least 16 have been killed so far.#ThailandShooting #ThailandMallShooting #Thai #Thaimallshootingpic.twitter.com/G4KRvh0j8L — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) February 8, 2020

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل وفتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.