سماع طلقات رصاص في مركز تجاري بتايلاند يختبئ فيه مطلق النار

قال شهود عيان لوكالة رويترز، إنه سمع دوي عدة طلقات نارية من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، والذي يختبئ به جنديا، بعد قتله 20 شخصا على الأقل.

واقتحمت قوات الأمن المركز التجاري في وقت سابق، لإخراج مئات الأشخاص المحاصرين بالداخل.

ولم تعلق الشرطة على الفور على الطلقات النارية.

واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز، مركز التسوق التايلاندي، حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

وقال المتحدث لـ"رويترز": "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل."

وأضاف أن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما.

وقال مسؤول في مركز خدمات الطوارئ في تايلاند قبل قليل إن عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم السبت، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلا.

ووفقا لصحيفة "بانكوك تايمز"، قال المسؤول إن هناك "17 حالة وفاة و14 جريحا".

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.