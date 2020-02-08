"الإيقاد" ترفض تمديد مهلة تشكيل حكومة انتقالية بجنوب السودان

أعلنت السودان رفض دول منظمة "الإيقاد" والشركاء الدوليين، تمديد المهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، التي قاربت على الانتهاء.

موسكو - سبوتنيك . وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية إن "وزراء خارجية دول الإيقاد عقدوا اجتماعا تحضيريا، اليوم السبت، برئاسة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية، خصص معظمه لمحاولة الوصول لنقاط الاتفاق الأخيرة حول جنوب السودان".

وتتلخص نقاط الخلاف حول عدد الولايات والمهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي قاربت على الانتهاء.

وقال الوزير السوداني: "بعض أطراف الأزمة كانت قد طلبت تمديد مهلة تكوين الحكومة لكن قوبل الطلب برفض جماعي من دول الإيقاد والشركاء الدوليين".

وعقد رؤساء الدول والوفود اجتماعا بدأ بعد ظهر السبت، واستمر لساعات طويلة ضم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والرئيس الأوغندي يوري موسفني، والرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، والرئيس الصومالي محمد فرماجو".