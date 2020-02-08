واشنطن تدرس اقتراح بوتين بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "لقد أخذ الجانب الأمريكي في الاعتبار مبادرة الرئيس الروسي. أما بالنسبة لطرائق التحضيرات للقمة، من الأصح انتظار رد فعل جميع قادة الدول الخمس، وبعد ذلك دراسة الأمور التنظيمية، بما في ذلك الاتفاق مع الشركاء على مكان وتاريخ الاجتماع".

وأشار السفير إلى أنه يتم العمل لتحديد موعد عقد اجتماع ثنائي بين موسكو وواشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف السفير: "تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الحوار الثنائي حول هذه القضية في المستقبل القريب خلال المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي، التي عقدت في 16 يناير/كانون الثاني ... حاليا، يتم تحديد مواعيد محددة للاجتماع التالي على جدول الأعمال الاستراتيجي".

يتبع...