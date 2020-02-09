تحمل رقم 5000… غانتس يكشف قضية أخرى لمحاكمة نتنياهو

وعد الجنرال الإسرائيلي، بيني غانتس، بالكشف عن فضيحة ملف جديد من الممكن أن يحاكم عليه رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن رئيس حزب "كاحول لافان/أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، سيكشف عن قضية متورط فيها بنيامين نتنياهو، تحمل الملف رقم 5000.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن غانتس سيكشف صباح اليوم، الأحد، عن ملف القضية 5000 لنتنياهو.

מחר בשעה 8:00 אחשוף את תיק 5000 של נתניהו. pic.twitter.com/aOgdkqhGd5 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 8, 2020

وفي سياق ذي صلة، أوضحت القناة العبرية أن الحملة الانتخابية لرئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، تشير إلى أن هناك حوالي 5000 مدني يموتون كل عام في إسرائيل بسبب انهيار النظام الصحي، وبأن الحزب ينوي إطلاق حملة صحية، دون الإشارة إلى وجود علاقة بتلك الحملة بملف نتنياهو الجديد، الذي يحمل رقم 5000.

ويحاكم نتنياهو على 4 ملفات رئيسة، وهي "ملف 1000"، حيث يشتبه بتلقيه هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (185 ألف يورو) من قبل شخصيات ثرية، مقابل تسهيلات مالية أو شخصية.

On live TV, Netanyahu admits OKing submarine sale to Egypt because of 'state secret' https://t.co/Su2cU4ohqy — Haaretz.com (@haaretzcom) March 23, 2019

وفي القضية التي تحمل عنوان "ملف 2000" يشتبه بمحاولة نتنياهو العمل للحصول على تغطية صحفية مساعدة له في أكثر الصحف الإسرائيلية ذيوعا وانتشارا "يديعوت أحرونوت"، والحد من انتشار الصحيفة المنافسة لها "إسرائيل هايوم".

أما الملف "3000" فيتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية وزوارق هجومية كلفتها مئات الملايين من الدولارات، دون رغبة قوية من الجيش، في حين يوصف "الملف 4000" بأنه الأخطر بالنسبة إلى نتنياهو، حيث يتعلق بتقديم تسهيلات واستغلال نفوذ.