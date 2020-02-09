مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وإصابة 6 آخرين في أفغانستان

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم .

وبحسب وكالة "رويترز"، صباح اليوم، الأحد، قال الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان ، في بيان، إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار، حدث بعد عودة قوة أمريكية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد".

وتابع الكولونيل الأمريكي "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي حركة "طالبان" والولايات المتحدة في الدوحة لمدة يومين، وقال مصدر قريب من العملية لـ"رويترز"، إن إيقاف المحادثات تم للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وبدأت المفاوضات بين الجانبين في الدوحة في العام الماضي، لكنها توقفت مرتين على الأقل بعد هجمات لطالبان ضد القوات الأمريكية في سبتمبر/ أيلول، وديسمبر/ كانون الأول.