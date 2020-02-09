تزامنا مع أربعين سليماني... مستشار خامنئي يتوعد أمريكا بالطرد من 3 دول

توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه "سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم".

وأضاف ولايتي، في كلمة له خلال مراسم أربعينية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مدينة قم أمس السبت،: "على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة.. وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا"، مؤكدا أن "الأمريكيين سيخرجون من هذين البلدين قريبا".

وشدد مستشار المرشد الإيراني على أن "إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى"، مضيفا "الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر".

وأضاف أن "الأمريكيين كانوا يظنون أنه باغتيال قاسم سليماني ستخمد جذوة جبهة المقاومة، إلا أن المسيرات الضخمة التي انطلقت في تشييع جثمانه، كانت منقطعة النظير وأثبتت خطأ حسابات الأمريكيين".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.