السلطات الصينية تعطي اسما رسميا لفيروس كورونا

أدخلت السلطات الصينية اسما رسميا مؤقتا لمرض الجهاز التنفسي الحاد الجديد، والذي كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV.

أعلنت السلطات الصينية عن قرارها في مؤتمر صحفي، بحسب موقع "رين تي في".

وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـ NCP أو "New Coronavirus Pneumonia".

وقالت السلطات إنه سيتم استخدام هذا الاسم في التقارير الرسمية، وفي المستقبل قد يتم تغيير اسم المرض.

وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر/ كانون الأول في مدينة ووهان.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.