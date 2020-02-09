وزير: إيران ستطلق قمرا صناعيا اليوم

قال وزير إيراني إن طهران ستطلق قمرا صناعيا، اليوم الأحد، في إطار برنامج جديد تعتبره الولايات المتحدة ستارا لتطوير صواريخ باليستية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جواد آذري-جهرمي "سيتم إطلاق قمر ظفر الصناعي لمداره اليوم من سمنان بسرعة 7400 كيلومتر".

وفي وقت سابق، أشار وزير الاتصالات الإيراني إلى أن بلاده لديها 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، "وزادت سرعة إنشاء الأقمار الصناعية، كما يجب زيادة سرعة وضعها في المدار، بدأت جامعة أميركبير في بناء قمر صناعي بدقة متر واحد من اليوم، إنه فريد من نوعه، هذه المرة اختاروا أنتم اسما لهذا القمر".

الهی که



در نامه‌ها نوشته شود آیت فتوح

در شهرها کشیده شود رایت ظفر



شعر از امیر معزی #روایت_ظفر pic.twitter.com/MjHTAugOB6 — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) February 9, 2020

وأطلقت إيران أقمارا صناعية في الماضي، لكن برنامجها كان أقل نجاحًا في العام الماضي. إذ فشلت محاولات الإطلاق في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2019. وخلال الاستعدادات لمحاولة ثالثة في أغسطس/ آب انفجر صاروخ على منصة الإطلاق.