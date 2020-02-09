إيران تصعد بقاسم سليماني إلى الفضاء

أكد وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن "إيران قررت وضع صورة القائد في الحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في يناير/ الماضي، على القمر الصناعي، "ظفر" الذي سينطق إلى الفضاء اليوم الأحد.

وأعرب جهرمي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، عن أمله في نجاح عملية الإطلاق، مشيرا إلى أنها أول صورة سيرسلها القمر الصناعي، وذلك حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف أن "سرعة دوران القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كيلومتر وستستغرق 8 دقائق، وعملية الإطلاق ستتم من القاعدة الفضائية في مدينة سمنان".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.