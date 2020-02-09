السفير الأمريكي: رسم خرائط حدود إسرائيل وفق خطة ترامب تقوم به لجنة مشتركة

قال السفير الأمريكي بإسرائيل إن "رسم خرائط حدود إسرائيل وفق خطة ترامب للسلام تقوم به لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة"، مضيفاً أن "أي إجراء أحادي لن تعترف به واشنطن".

وقال ديفيد فريدمان على "تويتر": "رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار الموظفين".

وتابع: وتابع: "تعمل إسرائيل على إتمام رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة. أي نشاط قبل نهاية المناقشات ورسم الخرائط الدقيقة للمنطقة يعرض خطة ترامب والاعتراف الأمريكي بالسيادة للخطر".

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال خطاب انتخابي أقيم أمام مناصريه في حزب "الليكود" في مستوطنة معاليهأ دوميم. وقال نتنياهو "بدأنا برسم الخرائط والحدود لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن".

President Trump’s Vision for Peace is the product of more than three years of close consultations among the President, PM Netanyahu and their respective senior staff. As we have stated, the application of Israeli law to the territory which the Plan provides to be part of — David M. Friedman (@USAmbIsrael) February 9, 2020

وأضاف نتنياهو بالقول "لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية، ولن تعترف بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل بمعزل عن الأميركيين... نحن هنا وسنبقى هنا إلى الأبد".

وتابع نتنياهو، "أثق في تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطة السلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الشهر الماضي، من الولايات المتحدة، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأميركي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وقال ترامب، إن "خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".