ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات العرقية في كازاخستان إلى 10

قالت السلطات الكازاخية، اليوم الأحد، إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بجراحهما في اشتباكات وقعت يوم السابع من فبراير/ شباط في جنوب كازاخستان ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 10.

وأدت الواقعة التي بدأت بخلاف على حق المرور إلى شجار بين عرقيتي القازاخ والدونغان، وهم أقلية مسلمة من أصول صينية، أعقبها نوبة غضب أثناء الليل أحرق خلاها حشد عشرات المباني والسيارات.

وقال أليكسي كالياتشيدي، نائب وزير الداخلية، اليوم الأحد، إن عشرات الاشخاص ما زالوا قيد الاعتقال في حين تقيم الشرطة أدوارهم في الواقعة.

وتحقق الشرطة كذلك مع عدد من الأشخاص في الدولة التي يقطنها 19 مليون نسمة للاشتباه في استغلالهم الاشتباكات لنشر خطاب كراهية.