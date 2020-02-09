بريطانيا تعلن تسجيل رابع إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورنا الجديد في إنجلترا، لترتفع عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 4.

وقال رئيس الخدمات الطبية في بريطانيا، كريس ويتي، في بيان للحكومة البريطانية، اليوم الأحد، "اختبار عينة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، اكتشف أنها إيجابية ومصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 4".

وأوضح ويتي أن "المريض كان يعرف عنه أنه على اتصال بحالة سابقة مصابة بالفيروس في بريطانيا".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.