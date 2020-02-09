بيلاروسيا تعتزم شراء النفط من روسيا بالأسعار العالمية

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسي، دميتري كروتوي، أن مصانع تكرير النفط البيلاروسي ستشتري النفط من الشركات الروسية بناء على أسعار السوق الدولية، ولن تكون هناك أي ظروف خاصة.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية عن المسؤول قوله: "إذا تحدثنا عن اتفاق بشأن النفط وسوق النفط، فقد وافق الجانب الروسي على أن تقوم مصافي بيلاروسيا بشراء النفط، بالاتفاق مع شركات النفط الروسية وفق الأسعار المحددة في السوق العالمية".

وتابع: "بالمناسبة، لقد تم طلب ذلك مرارًا خلال كل المفاوضات من قبل رئيسنا، الجانب البيلاروسي يصر على أنه لا يحتاج إلى أي شروط خاصة وحصرية. نريد شراء النفط بالأسعار العالمية، وليس أسوأ من ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الشركات الأمريكية مستعدة لتلبية احتياجات بيلاروسيا من النفط بنسبة 100 في المئة وبأسعار تنافسية.