"سابينه" توقف 140 رحلة طيران في ألمانيا

ألغت السلطات الألمانية المختصة نحو 140 رحلة كانت مقررة غدا الاثنين بسبب التهديد الذي تشكله العاصفة "سابينه".

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت في ألمانيا قولها إنه تم إلغاء نحو 180 رحلة من وإلى المطار اليوم الأحد كما من المتوقع تعطل خدمات السكك الحديدية كثيرا بعد أن هبت العاصفة سابينه على البلاد.

وأردفت المتحدثة أن عدد الرحلات الملغاة يمثل نحو 15 بالمئة من حوالي 1200 رحلة وصول ومغادرة مزمعة في مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا.

وقالت إنه تم بالفعل إلغاء نحو 140 رحلة كانت مقررة غدا الاثنين بما يمثل أكثر من عشرة في المئة من العدد الإجمالي للرحلات. وبسبب العاصفة تعطل السفر أيضا في هولندا وبريطانيا حيث يطلق على العاصفة اسم كيارا.

وأعلنت شركة لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في ألمانيا، إلغاء رحلاتها القصيرة والطويلة من مطار مدينة ميونيخ غدا الاثنين حتى الساعة 1200 و1300 بتوقيت جرينتش على التوالي.

وأضافت الشركة أنه من غير المتوقع حتى الآن أن تتأثر الرحلات الطويلة إلى فرانكفورت.

وفي بيان منفصل، قالت وحدة الرحلات منخفضة التكلفة يورو وينجز التابعة لشركة لوفتهانزا إنها علقت عمليات الطيران في مطارات هامبورج وبرلين وهانوفر ودوسلدورف ودورتموند وكولونيا وشتوتجارت.

كما حذرت شركة دويتشه بان التي تدير السكك الحديدية في ألمانيا من تعطل شديد في رحلات القطارات قائلة إن قطارات المسافات الطويلة في مختلف أنحاء ألمانيا ستتوقف اعتبارا من الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.