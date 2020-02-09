بسبب كورونا... أمازون تلغي مشاركتها في مؤتمر دولي

تسبب فيروس كورونا الذى وصل عدد من دول العالم، بعد تفشيه فى الصين، في تراجع شركة أمازون عن مؤتمر دولي.

وتراجعت الشركة حسب وكالة "رويترز" اليوم الأحد عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات يعقد في برشلونة خلال فبراير بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية، إن شركة أمازون أكدت عدم عرض منتجاتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في إسبانيا.

وجاء قرار الشركة العملاقة بسبب "تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به".

وأكدت "رويترز" عدم رد أمازون على طلب تعقيب.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان، بحسب وكالة "بلومبرغ".

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.