العواصف العاتية تشل الحياة في أوروبا

تتعرض بلدان أوروبا لعاصفة قوية، أطلق عليها في بعض المناطق اسم "سيارا" و"سابين" في مناطق أخرى، متسببة في تعطيل حركة النقل والطيران وإغلاق المدارس.

وفي ألمانيا على سبيل المثال، أصدرت برلين ثاني أعلى مستويات التحذير من العواصف في أجزاء عديدة من البلاد، وفي منطقة الغابة السوداء أصدرت السلطات تحذيرًا من المستوى الرابع، وهو إجراء تكرر في عدد من بلدان القارة العجوز، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

ألمانيا

من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في ألمانيا إلى 120 كيلومترًا، ومن المحتمل تسبب ذلك في تساقط الأشجار وتعطيل حركة المرور، وقد تجاوزت سرعة الرياح 150 كيلومترًا بالفعل في جبال هارز بوسط البلاد.

وبحلول منتصف نهار اليوم الأحد، أعلن مطار دوسلدورف إلغاء وإعادة توجيه 111 رحلة، كما عطل مطار كولونيا بون عدد من الرحلات، وأعلم كلا المطارين الركاب بأن التوقف سيستمر حتى الإثنين.

وقالت متحدثة باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت، إنه تم إلغاء 150 رحلة اليوم بجانب 130 رحلة كانت مقررة غدًا الإثنين. كما عطلت شركة "لوفتهانزا" الرحلات القصيرة والطويلة من مطار ميونيخ حتى منتصف الغد.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية إنها ستلغي قطارات المسافات الطويلة في جميع أنحاء البلاد نتيجة العاصفة. وألغيت مباراة الدوري الألماني لكرة القدم بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا في مدينة كولونيا الغربية.

❗ #BMGKOE has been called off due to Storm Sabine as safe travel for fans can't be guaranteed. The decision was taken after an analysis of the weather forecast this morning. A new date for the game has not yet been decided.#DieFohlen pic.twitter.com/fbKq6KLUh4 — Gladbach (@borussia_en) February 9, 2020

بريطانيا

تعد العاصفة التي تجتاح البلاد هي الأقوى منذ عام 2013. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني 190 تحذيرًا من الفيضانات بعد هطول أمطارًا غزيرة، كما تسبب الطقس القاسي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، وقطع الكهرباء عن 30 ألف منزل، وأصيب ثلاثة أشخاص في اسكتلندا بعد انهيار سقف حانة عليهم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أقوى سرعة للرياح بلغت 150 كيلومترًا وسجلت في أبيردون شمالي ويلز. وألغيت عشرات الرحلات الجوية، وعرضت الخطوط الجوية إعادة حجز مقاعد أخرى للركاب المتأثرين، وخفضت السكك الحديدية جداول الرحلات ونصحت المواطنين بعدم السفر بالقطارات حاليًا.

وأجبرت الأمواج العاتية ميناء دوفر الإنجليزي على إيقاف عملياته، تزامنًا مع تعطيل حركة العبّارات في جميع أنحاء المنطقة. كما تم إلغاء عشرات الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباراة الدوري الممتاز بين مانشستر سيتي وويست هام، ودربي كرة القدم للسيدات، ومباريات لعبة "الرغبي".

هولندا

بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر بعد منتصف النهار مباشرة في هولندا، وأشارت التوقعات إلى تسارعها بعد ذلك إلى 140 كيلومترًا، وطالبت السلطات السكان المحليين بمغادرة البيوت المتنقلة الضعيفة.

وألغت الرابطة الوطنية لكرة القدم جميع مباريات البطولات اليوم، وأوقفت شركة "كيه إل إم" عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار شيفول في أمستردام.

الدنمارك

حذرت السلطات من أن رياحًا بقوة الإعصار قد تضرب البلاد في وقت متأخر من اليوم، وقالت صحف محلية إن إمرأة وطفلها سقطا في بحر الشمال أثناء مرورهما على الممشى بالقرب من الساحل لكن تم إنقاذهما سريعًا، كما تم تسجيل العديد من الحوادث المرورية.

وطالبت الشرطة سائقي السيارات بتجنب استخدام الجسور الرئيسية، مثل جسر الحزام الكبير الذي يربط الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد.

فرنسا

حذرت السلطات من الفيضانات والأضرار الناجمة عن العواصف في شمال غرب فرنسا، حيث من المتوقع بلوغ سرعة الرياح 140 كيلومترًا في الساعة، وطالبت المواطنين بعدم الذهاب إلى الغابات أو ترك السيارات قرب الأشجار، وأغلقت ميناء كاليه.

De ploegen fietsen nu ook. Dit is geen slow motion beeld. 💪#nktegenwindfietsen pic.twitter.com/uv1LrKr6JX — NK Tegenwindfietsen (@NKTegenwind) February 9, 2020

بلجيكا

كان من المتوقع أن تتأثر بلجيكا لمدة 24 ساعة تقريبًا بداية من صباح اليوم. ومع وصول سرعة الرياح إلى 130 كيلومترًا، تم إلغاء 60 رحلة في مطار بروكسل، وتأجلت مباريات كرة القدم.

أيرلندا

حذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا من تعرض المناطق الساحلية في الشمال والشمال الغربي لفيضانات نتيجة موجات المد والجزر العاتية، وتم إلغاء فعاليات هامة، وانقطع التيار الكهربائي عن 10 آلاف منزل.

النرويج

أصدر معهد الأرصاد الجوية في النرويج تحذيرًا للأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، وتوقعت خدمات العبارات المتجهة إلى السويد والدنمارك، وأغلقت عدة طرق، كما منعت الرياح العاتية سفينة ركاب دنماركية من الرسو في أسلو.