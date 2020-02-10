الصين تدعم اقترح بوتين بعقد قمة للدول الخمس الدائمين بمجلس الأمن

صرح السفير الروسي لدى الصين أندريه دنيسوف، اليوم الاثنين، بأن الصين لم تكتفي فقط بدعم فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة للدول المؤسسة للأمم المتحدة، بل أعربت أيضًا عن استعدادها للمشاركة في التحضير للاجتماع.

بكين - سبوتنيك. وقال دنيسوف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بمناسبة يوم الدبلوماسي: "أصدقاؤنا الصينيون لم يكتفوا فقط بالأعراب عن موافقتهم (بدعم فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة للدول الخمس بمجلس الأمن الدولي)، بل أخبرونا أيضا أنهم مستعدون للمشاركة في الإعداد، إذا وافقت الدول الأخرى...".

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف قد أكد، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولى.

وقال السفير لوكالة سبوتنيك: "لقد أخذ الجانب الأمريكي في الاعتبار مبادرة الرئيس الروسي. أما بالنسبة للتحضيرات، من الأصح انتظار رد فعل جميع قادة الدول الخمس، وبعد ذلك دراسة الأمور التنظيمية ، بما في ذلك الاتفاق مع الشركاء على مكان وتاريخ الاجتماع".

وأشار السفير إلى أنه يتم العمل لتحديد موعد عقد اجتماع ثنائي بين موسكو وواشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف السفير: "تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الحوار الثنائي حول هذه القضية في المستقبل القريب خلال المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي التي عقدت في 16 كانون الثاني/يناير ... حاليًا ، يتم تحديد مواعيد محددة للاجتماع التالي على جدول الأعمال الاستراتيجي".

واقترح بوتين خلال إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست"، عقد قمة لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- يفضي إلى البحث عن إجابات جماعية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية التي يشهدها العالم، ومواجهة التشرذم الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.