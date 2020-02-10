حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم يحصل على 65 مقعدا في البرلمان

حصل مرشحو حزب" أذربيجان الجديدة" الحاكم بالانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان، امس الأحد، على 65 مقعد من أصل 125، وجاء ذلك وفق لجنة الانتخابات المركزية بعد معالجة87 بالمئة من البروتوكولات.

باكو - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، مازاخير باناخوف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن لجنة الانتخابات المركزية تلقت 87 بالمئة من البروتوكولات من 4823 مكتب تصويت في 118 دائرة انتخابية من اصل 125 دائرة.

وأدلى الناخبون في أذربيجان بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات برلمانية مبكرة توصف بأنها الخطوة التالية للرئيس إلهام علييف لتعزيز سلطته والإسراع بإصلاحات اقتصادية .

ودعا علييف الذي يتولى السلطة منذ 17 عاما إلى هذه الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي. وقال مسؤولون من حزبه الحاكم "أذربيجان الجديدة" إن هذه الخطوة تهدف إلى "دعم سياسة الرئيس بشأن الإصلاحات والتغييرات في الأشخاص.