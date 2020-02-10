ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" على متن السفينة السياحية باليابان إلى الضعف

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة الحجر الصحي "دايموند برينسيس" قبالة ساحل اليابان، اليوم، الاثنين، بمقدار 60 شخصا ليبلغ 130 شخصا.

وكان من المعتقد أن 70 راكبا وأفراد الطاقم فقط تعرضوا للإصابة من بين ما يقرب 3700 شخص على متن السفينة السياحية، كما كان من المقرر وقف الحجر الصحي يوم 19 فبراير/شباط، ولكن قد يتم تمديده، وحسب البيانات هناك 24 روسيا على متن السفينة.

هذا وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، وعزل المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.