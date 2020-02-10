إيران مستمرة في التعاون مع روسيا في مجالي الفضاء والمناورات العسكرية

أعلن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جليلي، اليوم الاثنين، أن إيران تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا في مجالي الفضاء والمناورات العسكرية المشتركة.

موسكو - سبوتنيك. وقال جليلي لوكالة سبوتنيك: "إيران تبذل جهودا ضخمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية في الوقت الراهن".

وفيما يتعلق بعملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر"، التي لم تتكل بالنجاح، قال جليلي: "المؤشرات الخارجية تشير إلى أنه لم يكن ناجحا، ولكني أود أن أقول إن إرادتنا أكثر إصرارا بكثير، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه. أود أن أنوه إلى أننا نتعاون مع روسيا في مجالات مثل المسائل المتعلقة بالفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، وهذا التعاون مستمر".

ونوه جلالي إلى أن روسيا وإيران والصين، انتفقوا على مواصلة التعاون العسكري والمناورات المشتركة.

وأعلنت إيران، أمس الأحد، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض.

وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسیني، حسبما ذكرت ‏وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب".

Satellite carrier Simorgh launched Zafar satellite successfully, but the carrier didn't reach the required speed for placing Zafar into orbit, imrovments would be made for future launch, spokesman for the #Iran Defence Ministry's Space Group Ahmad Hosseini said.#روایت_ظفر pic.twitter.com/8dqaH0A8p7 — Iran (@Iran) February 9, 2020

وأكد حسيني أن "عملية الإطلاق كانت ناجحة، لكن الحامل لم يصل إلى السرعة المطلوبة لإيصال القمر إلى مداره، وسنجري تعديلات لعمليات الإطلاق المقبلة".