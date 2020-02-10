طهران تناقش إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

قال سفير إيران لدى روسيا، كاظم جليلي، اليوم الإثنين، أن طهران ستضطر إلى إعادة النظر في مشاركتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا استمرت الدول الغربية سياساتها تجاه إيران.

وقال جليلي لوكالة سبوتنيك: "في الأيام القادمة سيناقش البرلمان الإيراني قضايا مثل الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، هذا الأمر لا زال قيد المناقشة، لذلك فمن الطبيعي للشعب الإيراني والبرلمان والحكومة الإيرانية التعبير عن موقفهم".

وعن فشل إيران بإطلاق القمر الصناعي، أمس، أشار جليلي إلى أن "إيران تبذل جهودا ضخمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بإطلاق القمر الاصطناعي أمس "المحاولة غير الناجحة لإطلاق القمر الاصطناعي "ظفر"، فإن المؤشرات الخارجية تشير إلى أنه لم يكن ناجحا، ولكني أود أن أقول إن إرادتنا أكثر حسماً بكثير، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه. أود أن أشير إلى أننا نتعاون مع روسيا في مجالات مثل المسائل المتعلقة بالفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية ، وهذا التعاون مستمر".

وأعلنت إيران، أمس الأحد، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض.

الجدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.