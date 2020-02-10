الخارجية التركية: نستأنف المشاورات مع روسيا بشأن إدلب

نقلت وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، أن المشاورات بين تركيا وروسيا، بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ستستأنف في الساعات المقبلة في أنقرة.

ويرأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال، والوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.

هذا وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي يجهز تعزيزات، يرجح أن تكون مرتبطة بتحضيرات لعملية عسكرية في محافظة إدلب السورية.

وعقدت المشاورات السابقة في 8 فبراير/شباط خلف اأبواب مغلقة في وزارة الخارجية التركية واستمرت ثلاث ساعات على الأقل، ثم تقرر مواصلة الاتصالات هذا الأسبوع.

في وقت سابق، لاحظت وزارة الخارجية الروسية، إن الإرهابيين قاموا بتكثيف الهجمات بعد محاولة أخرى للجيش الروسي والتركي لخفض التصعيد، ما أدى إلى مقتل جنود روس وأتراك، ثم قام الجيش السوري بالرد على المتطرفين، فاستعاد مدينة سراقب، القريبة من إدلب، في 5 فبراير/شباط.