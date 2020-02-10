الأمين العام للأمم المتحدة يزور موسكو في مايو ويلتقي بوتين في عيد النصر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيزور موسكو في شهر أيار/ مايو المقبل للمشاركة في احتفالات عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، وقد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيزور موسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية: "لقد أكد زيارته. لا أستطيع الكشف عن التفاصيل الآن، لكن، نعم، سيحضر الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر".

وعن سؤال عما إذا كان غوتيريش سيلتقي بوتين ولافروف، قال نيبينزيا: "أعتقد أنه من الممكن توقع ذلك، هذا يدخل في إطار زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم تقديم 24 نموذجا جديدا للمعدات العسكرية في العرض العسكري الذي سيقام في 9 مايو/ أيار في موسكو.

وقال شويغو: "لأول مرة سيسير في الساحة الحمراء 24 من أحدث النماذج للمعدات العسكرية. أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة الصواريخ الساحلية، ومركبات إزالة الألغام عن بعد، والدبابات وعربات المشاة القتالية".

وأشار إلى أن العرض سيضم 15 ألف جندي و225 قطعة سلاح ومعدات عسكرية و150 طائرة.