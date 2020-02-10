وسط إجراءات أمنية مشددة... 300 مدرعة تركية مع قوات خاصة تتجه إلى إدلب

قام الجيش التركي، اليوم الاثنين، بإرسال تعزيزات جديدة لدعم الوحدات المنتشرة على حدود محافظة إدلب السورية.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن هذه التعزيزات أرسلت إلى الوحدات التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وبحسب مراسل الوكالة التركية، فإن هذه التعزيزات تتألف من 300 مركبة مدرعة تضم وحدات من القوات الخاصة والذخائر.

ووصلت الوحدات إلى مدينة ريحانلي في ولاية هاطاي التركية الواقعة على الحدود السورية التركية من جهة إدلب.

وتحركت القافلة إلى الوحدات الحدودية المنتشرة على الحدود التركية السورية، بعد توقفها لفترة وجيزة، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وأرسل الجيش التركي، أمس الأحد، تعزيزات إضافية بهدف دعم نقاط المراقبة التركية الموجودة في محافظة إدلب، تضم دبابات وذخائر، وتوجهت القافلة أمس إلى نقاط المراقبة التركية المنتشرة في إدلب.

وأرسلت تركيا في الأسابيع الماضية تعزيزات عسكرية مختلفة، تضمنت مدرعات وجنود من القوات الخاصة وجرافات مصفحة وغيرها.

وبدأ الجيش السوري في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الفائت، عملية عسكرية على الجبهة الشمالية والتي تتضمن محافظة إدلب وجزء من محافظة حلب، وسيطر على حوالي 185 كم، وحرر في الأسابيع الماضية مدينة معرة النعمان وسراقب الاستراتيجيتين وعدد من القرى المحيطة.