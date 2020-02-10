روبوتات تظهر في معسكرات عزل "كورونا"... ماذا تفعل الصين؟

نشرت قناة "الصين الجديدة" التابعة لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مقطع فيديو لروبوتات تخدم في معسكرات عزل مرضى "كورونا" الجديد.

ويظهر المقطع أن العاملين في المعسكرات، استعانوا بالروبوتات للتواصل بصورة مباشرة مع مرضى العزل الطبي، حتى لا يتلامسوا معهم وتنتقل لهم العدوى.

وبالفعل يظهر في الفيديو الروبوت وهو يوصل الطعام إلى غرف مرضى العزل الطبي، ويتمنى لهم وجبة سعيدة، ويوجهم أين طعامهم من بين كل الوجبات المجهزة لمرضى "كورونا".

Robots are employed to offer services to people in quarantine amid the #coronavirus fight in China. #FightVirus pic.twitter.com/fZGnUG0HDO — China Xinhua News (@XHNews) February 10, 2020

​ولا يظهر في المقطع حاجة الروبوت إلى بشري لتوجيهه، فهو يمتلك ردود فعل سريعة لكل المواقف التي يمكن أن يتعرض لها.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.