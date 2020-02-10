كييف لا تخطط لتعيين سفير لها في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن كييف لا تخطط بعد لتعيين سفير لها في موسكو، ولم تتلق طلبا من روسيا لتعيين سفير لها لدى أوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. وردا على طلب التعقيب من وكالة "أوكراينسكي نوفوستي"، أجابت وزارة الخارجية الأوكرانية: "ملء المنصب الشاغر لرئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية لدى روسيا، غير مخطط له حاليا".

في الوقت نفسه، ردت وزارة الخارجية بأن كييف لم تتلق طلباً من روسيا لتعيين سفير لدى أوكرانيا.

في وقت سابق ظهرت معلومات، غير مؤكدة، بأن موسكو تدرس مرشحين لمنصب السفير الروسي لدى أوكرانيا. وكمرشح لهذا المنصب جرى النظر بتعيين نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري كوزاك.

وأقامت روسيا وأوكرانيا علاقاتهما الدبلوماسية عام 1992. وفي عام 2014، استدعت كلتا الدولتين سفيريهما. ويترأس البعثة الدبلوماسية لدى أوكرانيا الآن، القائم بالأعمال، ألكسندر لوكاشيك.