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13:53 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    الشرطة الصينية

    الشرطة الصينية تلاحق شخصين مصابين بفيروس "كورونا" هربا من الحجر الصحي

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    فيروس كورونا (157)
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    أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الاثنين، هروب شخصين داخل هونغ كونغ، مصابين بفيروس "كورونا" الجديد، من الحجر الصحي لمدة 14 يوما، الذي فرضته الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس.

    وصرحت وزيرة الصحة الصينية، صوفيا تشان سيو تشيه، إنه منذ دخول الإجراءات الإلزامية، تم العثور على 9 أشخاص غادروا أماكن إقامتهم المحددة، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

    السعوديون العائدون من الصين إلى السعودية بعد تفشي فيروس كورونا
    © AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI
    ضحية جديدة لفيروس "كورونا"
    وشددت تشان في بيانها للصحفيين "أن انتهاك أمر الحجر الصحي يعد جريمة جنائية".

    ويواجه من ينتهكون الأمر، غرامة قصوى تبلغ 25000 دولار هونغ كونغ (3220 دولارا أمريكيا) و6 أشهر في السجن.

    وستصدر شرطة هونغ كونغ، أوامر باعتقال الشخصين الهاربين من الحجر الصحي.

    ولفتت وزيرة الصحة الصينية، إلى أن 1163 شخصا (1066 من سكان هونغ كونغ و127 من غير السكان المحليين) فرض عليهم الحجر الصحي منذ يوم السبت، وكان معظمهم ملزمين بالجلوس في منازلهم، بينما كان 35 منهم يقيمون في الفنادق، وأرسل 20 منهم إلى مرافق الحجر الصحي الحكومية.

    وينطبق مخطط الحكومة الصينية الخاص بالحجر الصحي، على جميع الأشخاص الذين يدخلون المدينة من البر الرئيسي للصين، وأولئك الذين كانوا هناك خلال 14 يوما منذ وصولهم.

    ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

    ​وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.

    وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (157)

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    الكلمات الدلالية:
    هونغ كونغ, فيروس كورونا, الصين
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